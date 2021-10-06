طقس كثيف السحب مع بعض الأمطار الرعدية ليلا

يتميز طقس اليوم الأربعاء 6 أكتوبر 2021، بوجود بقايا أمطار ممكنة في الساعات الأولى للنهار بجهة الساحل ومن ثم أجواء مغيمة جزئيا إلى احيانا كثيفة السحب بمناطق اقصى الشمال مع بعض الأمطار الرعدية ليلا.

تتطلب شدة الرياح نصيبا من اليقظة قرب السواحل، أما النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر مضطرب إلى شديد الاضطراب.

انخفاض نسبي منتظر في الحرارة بالمرتفعات الغربية لتتراجع إلى مستوى 20 درجة، تكون بين 22 و28 درجة ببقية ولايات الشمال والوسط وتتراوح بين 30 و36 بالجنوب.

كلمات البحث :أمطار;طقس