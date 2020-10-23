طقس مشمس

تتواصل مؤشرات الصحو اليوم الجمعة 23 أكتوبر 2020، حيث يتميز الطقس بضباب محلي وخفيف خلال الساعات الأولى للنهار بالمنخفضات ومن ثم فترات مشمسة تتخللها سحب مرتفعة بأغلب الجهات ومن المنتظر ان تكون أكثر كثافة ليلا بأقصى الشمال.

نشاط الرياح يتطلب نصيبا من اليقظة قرب السواحل الشمالية حيث تصل سرعتها إلى مستوى 50 كلم/س، أما البحر شديد الاضطراب بالسواحل الشمالية ومضطرب شرق البلاد.

الحرارة دون تغيير وتتراوح القصوى بين 27 و33 درجة وتصل إلى 35 بالبرمة وبرج الخضراء.

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