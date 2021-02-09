طقس مشمس والحرارة في ارتفاع

يتميز طقس اليوم الثلاثاء 9 فيفري 2021، ببعض الأمطار الضعيفة و المحلية قد تهم طبرقة، نفزة وبنزرت في الصباح ومن ثم أجواء مشمسة تتخللها بعض السحب لا غير بأغلب الجهات.

تتطلب شدة الرياح اليقظة قرب السواحل الشمالية حيث تتواصل سرعتها في مستوى 60 كلم/س، أما البحر شديد الاضطراب بالشمال ومضطرب ببقية المجالات البحرية، مع إمكانية ظهور دواوير رملية محلية بالجنوب الشرقي.

الحرارة في ارتفاع نسبي وتتراوح القصوى بين 17 و21 درجة بالشمال والمرتفعات وتكون بين 21 و25 درجة ببقية مناطق البلاد.

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