طقس مغيم بأغلب الجهات مع بعض الأمطار

يتميز طقس اليوم الأربعاء، بارتفاع طفيف مرتقب على مستوى درجات الحرارة، حيث تتراوح القصوى بين 29 و 35 درجة بالشمال و الوسط و الجنوب الشرقي و بين 36 و 41 درجة ببقية المناطق.

كما يكون الطقس مغيما جزئيا بأغلب الجهات فأحيانا كثيف السحب بالسواحل الشرقية مع بعض الأمطار، وتكون مؤقتا رعدية بعد الظهر بما في ذلك المرتفعات الغربية.

تكون سرعة الرياح قوية نسبيا فقوية قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، والبحر مضطرب فشديد الاضطراب بالشمال و مضطرب فمتموج ببقية السواحل.

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