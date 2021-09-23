طقس مغيم جزئيا بأغلب الجهات مع بعض الأمطار

يتميز طقس اليوم الخميس 23 سبتمبر 2021، باستقرار نسبي في درجات الحرارة حيث تتراوح القصوى بين 29 و 35 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي وبين 34 و40 درجة ببقية المناطق.

كما يكون الطقس مغيما جزئيا بأغلب الجهات مع بعض الأمطار في الصباح بالمناطق الساحلية الشرقية، ثم تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية مع ظهور خلايا رعدية محلية مرفوقة بأمطار.

تكون الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا فقوية قرب السواحل الشمالية وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، والبحر مضطرب فشديد الاضطراب بالشمال و متموج ببقية السواحل فمضطرب بخليج قابس.

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