طقس مغيم جزئيا وكثيف السحب بالشمال

يتميز طقس اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2020، يضباب محلي بالمنخفضات قد يميز هذا الصباح، بعد تقشعه تكون الأجواء مغيمة جزئيا الى احيانا كثيفة السحب بالشمال.

كما تتطلب شدة الرياح نصيبا من اليقظة بأقصى الشمال الغربي حيث تصل سرعتها إلى مستوى 50 كلم/س، أما البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب بمنطقة سرات، قليل الاضطراب ببقية السواحل.

تكون الحرارة في استقرار و تتراوح القصوى بين 20 و24 درجة بالمناطق الشرقية وبين 25 و29 غرب البلاد.

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