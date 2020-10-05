طقس مغيم مع أمطار متفرقة ورعدية

يتميز طقس بداية الأسبوع، بتواصل نشاط الرياح قرب السواحل وبالجنوب حيث ترافقها دواوير رملية، أما البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية ومتموج بالشمال.

أجواء مغيمة جزئيا إلى احيانا كثيفة السحب بالشمال والجنوب الشرقي مع امطار متفرقة ومحليا رعدية

انخفاض نسبي متوقع في درجات الحرارة لتتراوح القصوى بين 22 و27 درجة بالشمال والوسط وتكون بين 32 و36 ببقية الجهات كما تصل إلى 38 بالجنوب الغربي.

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