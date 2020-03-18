طقس مغيم مع أمطار متفرقة

يكون طقس اليوم الأربعاء 18 مارس 2020، مغيما فأحيانا كثيف السحب مع بعض الأمطار المتفرقة بالوسط والجنوب وتكون مؤقتا رعدية .
تكون الريح من القطاع الشرقي قوية من 40 إلى 60 كلم/س قرب السواحل وبالجنوب مع دواوير رملية محلية ومعتدلة من 20 إلى 30 كلم/س ببقية المناطق، أما البحر شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية ومضطرب بالشمال.
تتراوح الحرارة القصوى بين 17 و 23 درجة وتكون في حدود 14 بالمرتفعات وتصل إلى 26 درجة بأقصى الجنوب.
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