طقس مغيم مع أمطار متفرقة



يكون طقس اليوم الأربعاء 18 مارس 2020، مغيما فأحيانا كثيف السحب مع بعض الأمطار المتفرقة بالوسط والجنوب وتكون مؤقتا رعدية .

تكون الريح من القطاع الشرقي قوية من 40 إلى 60 كلم/س قرب السواحل وبالجنوب مع دواوير رملية محلية ومعتدلة من 20 إلى 30 كلم/س ببقية المناطق، أما البحر شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية ومضطرب بالشمال.

تتراوح الحرارة القصوى بين 17 و 23 درجة وتكون في حدود 14 بالمرتفعات وتصل إلى 26 درجة بأقصى الجنوب.

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