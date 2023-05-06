طقس مغيم مع أمطار متفرقة

يتميز طقس اليوم السبت، بأجواء مغيمة جزئيا إلى كثيفة السحب بعد الظهر بالمرتفعات مع أمطار متفرقة ورعدية وإمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة ثم تشمل تدريجيا بعض المعتمديات الشرقية.

يتطلب نشاط الرياح اليقظة قرب السواحل الشمالية، أما البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب بالشمال.

تتراوح الحرارة القصوى بين 23 و28 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وتكون بين 29 و34 ببقية الجهات كما تصل إلى 36 بالبرمة وبرج الخضراء.

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