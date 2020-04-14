طقس مغيم مع رياح تصل إلى60 كلم/س

يكون طقس اليوم الثلاثاء 14 أفريل 2020، مغيما جزئيا على كامل البلاد.

تكون الريح من القطاع الشمالي بالشمال و الوسط و من القطاع الغربي ثم تتجه إلى القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا فقوية من 40 إلى 60 كلم/س قرب السواحل وبالجنوب مع دواوير رملية محلية ومعتدلة من 20 إلى 40 كلم/س ببقية المناطق، أما البحر شديد الاضطراب فمضطرب بالشمال و مضطرب ببقية السواحل.

تتراوح الحرارة القصوى بين 26 و 31 درجة بالشمال والوسط، في حدود 21 بالمرتفعات وبين 31 و 36 درجة بالجنوب وتصل إلى 38 درجة بأقصى الجنوب.

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