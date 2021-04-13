طقس مغيّم جزئيّا والحرارة في انخفاض

اخر تحديث : 13/04/2021

طقس

تتواصل الأجواء اليوم الثلاثاء 13 أفريل 2021، مغيمة جزئيا بأغلب الجهات، ومن المنتظر أن تتكاثف السحب أكثر ليلا بالمناطق الغربية.
يبقى هبوب الرياح القوية بالمناطق الساحلية هو ابرز العناصر الجوية، والنشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر شديد الاضطراب.
الحرارة في انخفاض طفيف وتتراوح القصوى بين 18 و23 بالشمال والمرتفعات والمناطق الساحلية، وتكون بين 23 و27 ببقية الجهات.


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