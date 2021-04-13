طقس مغيّم جزئيّا والحرارة في انخفاض

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طقس مغيّم جزئيّا آخر النهار والحرارة أقصاها 37 درجة يتميز الطقس اليوم الثلاثاء 18 جويلية 2017، بسحب قليلة بأغلب الجهات إلى مغيّم جزئيّا آخر ...

طقس مغيّم جزئيّا على كامل البلاد يكون طقس،اليوم الاحد مغيّم جزئيّا على كامل البلاد.وتكون الريح من القطاع الجنوبي بالشمال وال ...

طقس ضبابي في الصباح ثم مغيّم جزئيّا يكون طقس الجمعة ضبابي في الصباح ثم يكون مغيّم جزئيّا بأغلب مناطق البلاد. وتكون الريح من ...

طقس مغيّم جزئيّا بأغلب مناطق البلاد يكون طقس اليوم الثلاثاء 13 اكتوبر 2015 قليل السحب فتدريجيّا مغيّم جزئيّا بأغلب مناطق البل ...