طقس مغيّم مع رياح تصل إلى 70 كلم/س قرب السواحل

يكون طقس اليوم الأربعاء 22 جانفي 2020، مغيما جزئيا على كامل البلاد فأحيانا كثيف السحب بالشمال والوسط.

تكون الريح جنوبية شرقية قوية جدا فقوية من 50 إلى 70 كلم/س قرب السواحل وبالمرتفعات ومعتدلة فقوية نسبيا من 20 إلى 45 كلم/س ببقية الجهات مع دواوير رملية محلية بالجنوب، أما البحر هائج فشديد الاضطراب.

تتراوح الحرارة القصوى بين 17 و 22 درجة وتكون في حدود 14 بالمرتفعات الغربية وتصل إلى 24 درجة بالجنوب الغربي.

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