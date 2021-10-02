طقس ملائم لنزول الأمطار مع انخفاض في الحرارة

يتواصل الوضع الجوي اليوم السبت 2 أكتوبر 2021، ملائما لنزول الأمطار بالوسط ومحليا بالشمال والجنوب وتكون أحيانا غزيرة مع تساقط البرد بأماكن محدودة.

كما يتميز الطقس بانخفاض طفيف في درجات الحرارة بالشمال والوسط حيث تتراوح القصوى هناك بين 24 و 30 درجة، في حدود 21 درجة بالمرتفعات وفي استقرار بالجنوب وتتراوح بين 27 و 33 درجة.

تكون الرياح شمالية بالشمال و شرقية بالوسط و الجنوب ضعيفة فمعتدلة ، و البحر قليل الاضطراب فمتموج بخليج قابس.

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