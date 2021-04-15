طقس ممطر مع رياح تتجاوز مؤقتا 90 كلم/س

من المتوقع أن يشهد طقس اليوم الخميس 15 أفريل 2021، تقلبات جوية، حيث يكون ممطرا بالشمال والمناطق الغربية مع أمطار متفرقة تكتسي احيانا صبغة رعدية ومن المنتظر ان تشمل تدريجيا شرق البلاد وتكون محليا غزيرة.

تتطلّب الرياح القوية اليقظة قرب السواحل وبالجنوب حيث تثير الرمال والأتربة، ومن المنتظر أن تصل سرعتها إلى 70 كلم/س و تتجاوز مؤقتا 90 في شكل هبات بالجنوب الغربي، أما النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري بداية من فترة ما بعد الظهر والبحر مضطرب إلى شديد الاضطراب.

تتراوح الحرارة القصوى بين 17 و22 درجة بالشمال والمرتفعات والمناطق الساحلية، وتكون بين 28 و34 ببقية الجهات وتصل الى 37 بالبرمة وبرج الخضراء.

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