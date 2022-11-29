طقس ممطر مع رياح تتطلّب اليقظة

يتميز طقس اليوم الثلاثاء، بأمطار متفرقة ورعدية متوقعة بالشمال ومحليا الوسط وتكون احيانا غزيرة بالمناطق الساحلية الشمالية وأقصى الشمال مع تساقط البرد بأماكن محدودة، مع سحب عابرة جنوب البلاد .

تتطلب شدة الرياح اليقظة قرب السواحل، بالمرتفعات وبالجنوب حيث تثير الرمال، أما النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر شديد الاضطراب إلى هائج.

تتراوح الحرارة القصوى بين 12 و16 درجة بالشمال، في حدود 8 بالمرتفعات، وبين 17 و21 ببقية المناطق.

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