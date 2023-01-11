عائلات شهداء الثورة وجرحاها تدعو إلى فك الارتباط مع مؤسسة فداء

طالبت عائلات شهداء وجرحى الثورة في ندوة صحفية اليوم الأربعاء، رئيس الجمهورية بفك الارتباط مع مؤسسة فداء التي تم انشاؤها وفق المرسوم 20 بسنة 2022 والتي تجمع بين شهداء الثورة وجرحاها وضحايا الاعتداءات الإرهابية، داعية إلى تخصيص مؤسسة خاصة بشهداء الثورة وجرحاها.

واعتبر جريح الثورة محمد الهادي الفطناسي أن المرسوم المذكور جعل من عائلات شهداء وجرحى الثورة في المقام الثاني، مؤكّدا أن المرسوم يُعتبر مصالحة بينهما بينما تُطالب عائلات الشهداء بجبر الضرر ومحاسبة الجناة.

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