عائلة محمد بن سالم تنفي محاولته اجتياز الحدود وتُؤكّد أن حالته الصحية حرجة

أكدت الصفحة الرسمية لوزير الفلاحة السابق في حكومة الترويكا محمد بن سالم اليوم الجمعة، أن فرقة مكونة من 20 عون حرس أوقفته عندما كان على متن سيارته في الطريق الرابطة بين مدنين وتطاوين وقد كان في زيارة عائلية في المنطقة.

ونفى البلاغ أن يكون بن سالم بصدد اجتياز الحدود ولا بحوزته مبلغا كبيرا من المال كما يروج له في بعض وسائل الإعلام.

وشدد البلاغ على أن محمد بن سالم حالته الصحية حرجة ومصاب بمرض السكري والقلب وضغط الدم وقد تم منعه من السفر للعلاج بالخارج بدون مبرر قانوني لعدة مرات منذ أشهر.

كما أن المحامين وأفراد عائلته لا يعرفون مكان إيقافه ولا الظروف الصحية التي هو عليها منذ اعتقاله هذا الصباح، فيما حملت عائلته السلطة القائمة المسؤولية كاملة عن أي تعكر لحالته الصحية.

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