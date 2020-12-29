«عاشق الإفريقي» أحمد الخليفي يُفارق الحياة

فارق مساء اليوم الثلاثاء، محب النادي الأفريقي أحمد الخليفي، الحياة بعد صراع مع المرض في أحد المستشفيات في فرنسا.

وأحمد الخليفي يبلغ من العمر 11 سنة وهو يعاني من مرض السرطان منذ أشهر، وقد غادر تونس نحو فرنسا لإجراء عملية جراحية .

يُشار إلى أن حملة أُطلقت مؤخرا، على مواقع التواصل الاجتماعي لمساعدة أحمد على جمع تكاليف العملية وقد لاقت تفاعلا كبيرا من الجميع، إلا أنه توفي مساء اليوم بالمستشفى.

وكان أحمد الخليفي قد تحصّل على تأشيرة السفر إلى فرنسا برفقة والدته لتلقي العلاج بعد تدخل رئيس الجمهورية قيس سعيد.

رحم الله أحمد وتغمده بواسع رحمته ورزق أهله و ذويه جميل الصبر والسلوان.

إنّا لله وإنّا إليه راجعون

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