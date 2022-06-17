عام سجنا ضد سيف الدين مخلوف

قضت محكمة الاستئناف العسكريّة اليوم الجمعة، بسجن المحامي والنّائب السابق سيف الدّين مخلوف عام سجنا مع النّفاذ وحرمانه من ممارسة المحاماة لمدّة 5 سنوات، وفق ما أعلنه المحامي سمير ديلو.

وبين العميد السابق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني في تصريح لإذاعة شمس أف أم، أن هذا الحكم قابل للتعقيب، مبرزا بأن هيئة الدفاع عن مخلوف طلبت التأجيل لإعداد وسائل الدفاع، لكن المحكمة قامت بالبت في القضية بالحكم على مخلوف بسنة سجن منه لمدة 5 سنوات من ممارسة المحاماة.

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