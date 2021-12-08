عباس: نتمنى أن تقوم تونس والجزائر بمساعٍ حميدة من أجل وحدة الصف الفلسطيني

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال لقاء صحفي عقده مع رئيس الجمهورية قيس سعيد بقصر قرطاج اليوم الأربعاء، أنه لا يمكن أن ينسى دعم تونس وشعبها ، لدولة فلسطين وشعبها في مراحل نضاله المتعاقبة، وفي الهيئات والمنظمات الدولية كافة.

وأضاف عباس: « تحادثنا مع الرئيس سعيد، وكذلك مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وقلنا نتمنى أن تقوم كلتا الدولتين بمساع من أجل وحدة الصف الفلسطيني، لأنه آن الأوان أن ينتهي هذا الانقسام البغيض الذي لا يفيد أحدا ويضر بقضيتنا وشعبنا، علينا أن ننهيه بأقصى سرعة ممكنة. »

وكشف محمود عباس أنه تباحث مع الرئيس بخصوص العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وأطلعه على آخر المستجدات الفلسطينية كما تبادلاَ الرأي في مجمل المواضيع التي تهم البلدين والشعبين الشقيقين.

وأشار عباس إلى أنه أكد للرئيس بأنه لن يقبل ببقاء الاحتلال في الأرض الفلسطينية ولن يقبل بمواصلة عمليات القتل وهدم المنازل والتنكيل بالأسرى واحتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين.

ودعا عباس إلى عقد مؤتمر دولي ينعقد وفقا لقرارات الشرعية الدولية التي وضعوها يهدف لإنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس، معلنا أنه ستكون له خيارات وإجراءات في وقت قريب إذا استمرت سلطات الاحتلال في طغيانها وممارساتها العدوانية ضدّ أبناء الشعب والأرض الفلسطينية .

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