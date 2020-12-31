عبد السلام السعيداني يدخل في اضراب جوع‎

اخر تحديث : 31/12/2020
من قبل | نشرت في : تونس,رياضة

عبد السلام السعيداني

دخل رئيس النادي البنزرتي « عبد السلام السعيداني » عشية أمس الاثنين، في إضراب جوع بالسجن المدني ببنزرت احتجاجاً على إيقافه لمدة 15 يوما بتهمة مخالفة مجلسية.
وللتذكير فقد تم إيقاف السعيداني يوم الخميس 26 ديسمبر 2019، بعد تحوله لمقر المحكمة الابتدائية ببنزرت للاطمئنان على مصير أحباء جمعية النادي الرياضي البنزرتي الموقوفين لاحتجاجهم على تدهور البنية التحتية لمدينة بنزرت.


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