عبد السلام: لا شرعية إلا لدستور 2014 وما زاد على ذلك هو تحيل

اخر تحديث : 26/07/2022
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

رفيق عبد السلام

أكد وزير الخارجية السابق والقيادي بحركة النهضة رفيق عبد السلام في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك اليوم الثلاثاء، أنه لا وجود ولا شرعية أو مشروعية الا لدستور الجمهورية والثورة 2014 ، وما زاد على ذلك هو تحيل وخداع.
ودعا عبد السلام كل الأصدقاء اليوم الى حملة موسعة بتنزيل صور لدستور 2014 على جدرانهم ومدوناتهم وملفاتهم الخاصة في الفايسبوك ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي، ردا على استفتائهم الكاذب .


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