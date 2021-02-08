عبد العزيز الصيد: قاضي التحقيق يُقرّر الإفراج عن الفهري والنيابة العمومية ترفض التنفيذ

أكد عبد العزيز الصيد محامي سامي الفهري في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك مساء اليوم الاثنين، أن قاضي التحقيق قرّر الإفراج على منوبة سامي الفهري باعتبار وانّه قضّى 14 شهرا في الإيقاف على ذمّة هذه القضية، لكن النيابة العمومية رفضت تنفيذ قرار الإفراج و تقدّمت بمطلب استئناف.

وكتب الصيد: « حقّا ما يحصل مع الرّجل تجاوز حدود الخيال … بأيّ منطق تستأنف النيابة قرارا في الإفراج الوجوبي؟ » .

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