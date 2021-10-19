عبد اللطيف العلوي: أُطلق حملة لبيع مؤلفاتي كي أعيش وأعيل عائلتي

أعلن النائب عن كتلة ائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك مساء الاثنين، إطلاق « حملة لبيع مؤلّفاته، كي يعيش ويُعيل أسرته، تحت شعار: بالكتاب أقاوم الانقلاب » .

واعتبر العلوي أن « التّجويع وقطع الأرزاق كان دائما سلاح المستبدين » ، مشيرا إلى قطع مورد الرّزق الوحيد عن عشرات النّوّاب الّذين يعيشون كما يعيش كلّ التّونسيّين، ليس لهم ثروات ولا شركات ولا هم من اللّوبيّات ولا من أصحاب المصالح والامتيازات، ككلّ التّونسيين لديهم مسؤوليّات والتزامات وقروض وكراء وعائلات وأبناء في الدّراسة وكلّ ما يعيش به النّاس » ، وفق تعبيره.

وقال العلوي: « دعك من جهالة الجاهلين الّذين يقولون: « فليذوقوا ما عاناه الشّعب المفقّر في عهدهم! »، فهؤلاء لا يعرفون أصلا أنّ النّوّاب ليسوا هم الحكومة وليسوا هم من اختار الحكومة، وليسوا المسؤولين عن تنفيذ القوانين ووضع البرامج والمخطّطات، وأنّ اللّصوص داخل المجلس تماما كاللّصوص خارجه، لم يمسّ منهم أحد، هذا إضافة إلى أنّ هؤلاء اللّصوص الّذين يقبضون الملايين والمليارات ليسوا في حاجة أصلا إلى المنحة البرلمانيّة كي يعيشوا ويعيلوا أسرهم! » .

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