عبد اللطيف العلوي يُوضّح أسباب إسناد جواز السفر الأحمر لمخلوف

أكد النائب عن كتلة إئتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك مساء الاثنين، أنه تم إسناد جواز سفر أحمر لرئيس كتلته سيف الدين مخلوف بناء على دعوة رسميّة بصفته رئيسا للجنة شهداء الثورة وجرحاها وتنفيذ قانون العفو العام والعدالة الانتقالية، وجّهت إلى رئاسة المجلس، مشيرا إلى أن ذلك حدث معه في السّنة الفارطة.

وبين العلوي بأنه تمّ عرض الأمر على المكتب وأجمع الحاضرون على أنّ هذا من أبسط حقوق النّائب في مثل هذه الحالات، في انتظار أن تحلّ عقدة الجواز الدّيبلوماسيّ مع الرّئاسة أو مع رئاسة الحكومة أو عن طريق عرض مبادرة تشريعية في الغرض.

وقال العلوي إن ما حدث مع سيف الدين ليس سابقة، فقد تمّ إسناد الجواز الأحمر لسالم الأبيض وأميرة شرف الدين وليلى حداد قبله ودون المرور على مكتب المجلس، موضحا بأن هذه المهمّة لا يتكفّل فيها المجلس أيّ ملّيم، وكلّ النفقات تتكفّل بها الجهة الدّاعية.

كما أضاف العلوي بأن المكتب في عطلة بمناسبة أسبوعيْ الجهات، لذلك لا يمكن تعطيل المهامّ النيابيّة في مثل هذه الأحوال وانتظار انعقاد المكتب من جديد، على حد تعبيره.

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