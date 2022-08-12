عبد اللطيف المكي: الإستفتاء تم تزويره قبل الوصول لصناديق الاقتراع

اعتبر القيادي السابق بحركة النهضة والأمين العام لحزب العمل والإنجاز عبد اللطيف المكي في حوار على إذاعة جوهرة أف أم اليوم الجمعة، أن الاستفتاء تم تزويره قبل الوصول لصناديق الاقتراع، مؤكدا أن حزبه ليس معنيا بالانتخابات القادمة ولن يشارك فيها.

وشدد المكي على أن رئيس الجمهورية كان يملك نزاهة فكرية و لكنه أصبح لديه اليوم تضارب مصالح، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيد أخطأ في حق البلاد بعد أن كانت تُعَلَّقُ عليه آمال جيدة في أن يلجأ للحوار مع جميع الأطراف .

وقال المكي إنه يرفض التدخلات الخارجية في شؤون البلاد، معتبرا أن رئيس الجمهورية هو المستفيد الأول من هذه التدخلات.

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