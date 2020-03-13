عبد اللطيف المكي يجتمع بوزراء الصحة السابقين

انعقدت اليوم الجمعة 13 مارس 2020، جلسة عمل بإشراف وزير الصحة عبد اللطيف المكي وبحضور وزراء الصحة السابقين.
وقد خصّصت الجلسة لتدارس أفضل السبل لإنجاح تنفيذ الخطة الوطنية للتصدي لفيروس كورونا الجديد في تونس.
وثمّن الوزراء الحاضرون بالمناسبة هذه البادرة المهمّة في دعم التشاور واتخاذ كلّ الاحتياطات والتدابير الضرورية استعدادا لتطوّر الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجدّ في تونس وعلى المستوى العالمي.
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