عبد اللطيف المكي يجتمع بوزراء الصحة السابقين

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حسب تأكيدات الوزير: قريبا 8500 ترقية في قطاع الصحة أعن وزير الصحة عبد اللطيف المكي في حوار إذاعي أدلى به أمس الأربعاء أنه سيتم قريبا الإعلان عن ...

وزير الصحة: لا وجود لإصابات جديدة بفيروس كورونا أكــد وزير الصحة عبد اللطيف المكي صباح اليوم الخميس 5 مارس 2020، عدم تسجيل أي إصابات جديدة ...