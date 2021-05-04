عبد اللطيف المكي يقترح إخراج 5 دنانير كزكاة فطر

اقترح وزير الصحة السابق والقائد بحركة النهضة عبد اللطيف المكي في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك مساء اليوم الثلاثاء، على التونسيين أن يخرجوا مقدار 5 دنانير كزكاة فطر عن كل فرد وليس 1750 مليما لمن يقدر، مؤكدا أنها الأقرب إلى ما حدده الشرع وهي وجبة طعام من أوسط ما يأكل الناس.

وأضاف المكي « اليوم صحن كفتاجي أو صحن تونسي أو صحن مقرونة أو صفحة لبلابي كاملة تساوي خمسة دنانير أو أكثر.. هذا أراه أبرأ للذمة والله أعلم » .

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