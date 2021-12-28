عبد النافع بوراوي رئيسا مديرا عاما لشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية

أعلنت وزارة التجهيز والإسكان في بلاغ لها مساء اليوم الثلاثاء، أنّه تمّت تسمية عبد النافع بوراوي رئيسا مديرا عاما لشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية.

وعبد النافع بوراوي، هو مهندس أول ،له خبرة مهنية في مجال البعث العقاري العمومي تتجاوز 30 سنة، شغل سابقا عدة مناصب منها مدير عام الشركة العقارية للبلاد التونسية للوسط ومدير وحدة التدقيق الداخلي بشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية.

كما أعلنت الوزارة أنّه تمّت تسمية سليم قارة برني في خطة رئيس مدير عام وكالة التهذيب والتجديد العمراني.

وسليم قارةبرني، هو مهندس عام متحصل على الشهادة في الهندسة المدنية من مدرسة الهندسة والبناء بروستوف بروسيا وشهادة الدراسات العليا المتخصصة في التهيئة والتعمير من المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير بتونس وكذلك متحصل على شهادة تكوين في الدراسات المتخصصة في إدارة المخاطر بجامعة بروكسول وشهادة تكوين في القيادة والسياسات العامة من جامعة جنوب البحر الأبيض المتوسط.

و للمعني بالأمر خبرة مهنية لأكثر من 30 سنة، تقلد عديد المناصب على غرار كاتب عام بالوكالة العقارية للسكنى ورئيس مدير عام لشركة الدراسات والنهوض بتونس الجنوبية كما تولى إدارة وحدة انجاز مشروع حدائق قرطاج بالوكالة العقارية للسكنى.

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