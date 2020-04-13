عبو: سحب وصولات البنزين والأكل والتنقل للموظفين ولا نية للتقليص في أجورهم

أعلن وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد محمد عبو في تصريح للإذاعة الوطنية صباح اليوم الاثنين 13 أفريل 2020، سحب بعض الامتيازات الخاصة بالموظفين بالعمومين على غرار وصولات البنزين، مشيرا إلى أنه سيتم اليوم إصدار نص بخصوص سحب وصولات الأكل والتنقل.

وأكد الوزير عدم وجود نية للحكومة حاليا بالتقليص في أجور الموظفين، مشيرا إلى أنه في حال تطورت الأمور في ظل الوضعية الصحية الراهنة فكافة الإجراءات ممكنة.

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