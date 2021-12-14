عبو: سعيد جاء بأفكار متخلفة واتجه إلى خدمة مشروع تافه يُذكرنا بالقذافي

اعتبر الأمين العام السابق للتيار الديمقراطي محمد عبو في تصريح لقناة الجزيرة القطرية مساء الاثنين، أن رئيس الجمهورية تمادى ووصل إلى تحقيق أهداف خاصة به واتجه إلى خدمة مشروع اعتبره تافها جدا يُذكرنا بمعمر القذافي، على حد تقديره.

وأكد عبو أن سعيد جاء بأفكار متخلفة لا يُصدقها عاقل، معتبرا أن ما قاله أمس في كلمته هو إعلان عن خروجه عن الدستور.

وقال الرئيس إنّ مشكلة الشعب التونسي أن له نخبة سياسية معظمها فاسدة وتشتغل لحساباتها الخاصة لذلك لم تنجح البلاد، مؤكدا أن الدستور برئ كل البراءة ولا مشكلة فيه وهو الذي جعل الرئيس حارسا للدستور والمسؤول عن الأمن القومي والسياسة الخارجية والدفاع مع عدم التدخل في التسيير اليومي إلا عندما تحدث أزمات.

واتهم عبو سعيد بعدم فتح ملفات الفساد الجدية وعدم اتخاذ أي قرارات جدية بل بالعكس تكونت حوله بعض العلاقات وبعض الشبهات في أشخاص مقربون منه، وفق قوله.

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