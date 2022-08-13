عبير موسي: الدستوري الحر أقوى مما مضى وجاهز للحكم ولافتكاك الوطن

أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي بمناسبة إحتفال الحزب الدستوري الحر بالذكرى 66 لصدور مجلة الأحوال الشخصية اليوم السبت، أن حزبها قرر ترشيحها لتولي منصب رئيس جمهورية في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وشددت موسي على أن الحزب الدستوري الحر أقوى مما مضى وأصلب مما مضى وجاهز للنضال وجاهز للحكم ولافتكاك الوطن على عكس ما يدّعون، معلنة أنها أول ما ستتسلم المقود ستتقدم بمقترحات تشريعية لتدعيم وتطوير حقوق المرأة في مختلف المجالات.

وقالت موسي إن المرأة ضمن الدستوري الحر كرامتها مصونة، معتبرة أن نقطة قوة حزبها أن المرأة في المقدمة وعلى قدم المساواة مع الرجل مع وجود تناصف حقيقي على مستوى عضوية الديوان السياسي.

واعتبرت موسي أن الجمهورية الجديدة دولة خلافة، مؤكدة وجود تراجع عن حقوق المرأة حاليا.

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