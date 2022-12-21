عبير موسي: الشعب قاطع الانتخابات استجابة لنا ونعرف الخزان الانتخابي المحتمل للدستوري الحر

أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في حوار على إذاعة شمس اف ام اليوم الأربعاء، أن الشعب التونسي الذي قاطع الانتخابات التشريعية يوم 17 ديسمبر جاء استجابة لدعوات الحزب الدستوري الحر، مؤكدة معرفتها بالخزان الانتخابي المحتمل لحزبها.

وانتقدت موسي تصريحات الطبوبي التي قال فيها إن الشعب قاطع الانتخابات كرها للجميع، داعية إياه للابتعاد عن السياسة باعتباره خرج من التاريخ، مضيفة: « أنت لم تدع لا للمقاطعة ولا لعدم اعتراف ولم تتخذ الموقف الوطني الذي كان التونسيون ينتظرونه منك » .

واعتبرت موسي أن التونسيين قاطعوا الانتخابات لأنهم رافضين لمنظومة ربيع الخراب والدمار بكل أذرعها واستجابة لدعوات الحزب في ثورة التنوير التي قادتها.

كما أعلنت موسي أنها ستنزل للشارع يوم 14 جانفي للتظاهر بشارع الحبيب بورقيبة للمطالبة باسترجاع المنظومة الوطنية ووقف التحيل والكذب على التونسيين، محذرة الرئيس: « حرّك آلاتك القمعية وإياك تجيبلي جبهة الخلاص للتظاهر بجانبي » .

كما أكدت موسي أنها ستتظاهر أمام البرلمان الجديد إذا تمّ تنصيبه للمطالبة بوقف المسار للانتخابات التي اعتبرتها جريمة والمضي للانتخابات التشريعية والرئاسية.

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