عبير موسي تدخل وأعضاء من كتلتها في اعتصام مفتوح: ورئاسة البرلمان تردّ

أعلنت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسي يوم أمس الأربعاء، دخولها وأعضاء من كتلتها في اعتصام مفتوح داخل قاعة الجلسات.

ونقلت الإدارة العامة للإعلام والاتصال تأكيدات من رئاسة مجلس نواب الشعب حرصها على مواصلة تأمين سير العمل داخل المجلس ووقوفها أمام كلّ محاولات ترذيل العمل البرلماني وتعطيل أعمال مجلس نواب الشعب في وقت تواجهُ فيه البلاد تحديات جسيمة في مواجهة أزمة الكورونا والتداعيات الخطيرة التي تسبّبت فيها على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.

كما أعلنت رئاسة مجلس نواب الشعب أنّ الاجتماع الدوري لمكتب المجلس المبرمج صباح اليوم الخميس 14 ماي 2020 سيتمّ تعهيدهُ بالموضوع.

وكانت رئيسة لجنة الصناعة والطاقة قد أصرّت أمس، على وضع لافتة تحمل شعارا سياسيّا وحزبيّا في المقعد المخصّص لرئيس اللجنة لتلاوة تقرير اللجنة حول مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسيّة إلى البروتوكول بشأن الإدارة المتكاملة للمناطق الساحليّة بالمتوسط، ولكن بعض أعضاء اللجنة وعدد من النواب رفضوا ذلك مع وجود إجماع بين رؤساء وممثلي الكتل البرلمانيّة أثناء اجتماعهم العاجل (لم تحضره رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر التي رفضت الحضور رغم دعوتها) على رفض تصرّف زميلتهم رئيسة لجنة الصناعة والطاقة.

واعتبر مجلس الشعب في بلاغ له، أن تصرف رئيسة لجنة الصناعة منافٍ للنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، وخاصة للأعراف البرلمانيّة، الذي يفترضُ أنّ المقاعد المخصصة لرؤساء وأعضاء مكاتب اللجان مقاعدٌ مُحايدة لا يجب استغلالها لأغراض خاصة لا تُعبّر عن توجّهات جميع أعضاء اللجنة، كما لا يمكن تلاوة تقرير اللجنة بالتوازي مع رفع شعارات سياسية.

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