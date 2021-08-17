عبير موسي توجه رسالة إلى رئيس الجمهورية

أودعت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي اليوم الثلاثاء، رسالة بمكتب الضبط بقصر قرطاج تضمنت طلبا عاجلا جدا لرئيس الجمهورية بالإذن بالغلق الفوري لمقرات فرع ما يسمى « الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين » لصاحبه يوسف القرضاوي المتمركز في تونس.

ودعت موسي سعيد لتقديم طلب عاجل للقضاء لتعليق نشاط هذا الفرع وكل مكونات أخطبوطه الجمعياتي الناشط في فلكه والشروع في إجراءات حله نهائيا وغلق مقرات الجمعيات المشبوهة المتورطة في تبييض الأموال وتمويل الإرهاب و وقف نشاط التنظيمات السياسية التي تعلن ولاءها لدولة الخلافة وتهديم الجمهورية.

كما طالبت موسي الرئيس بتجفيف منابع تمويل ما اعتبرته « الأخطبوط الإخواني » في تونس من خلال إحالة ملفات التنظيمات الجمعياتية والسياسية المذكورة إلى اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب لتفعيل صلاحياتها في تصنيف هذه التنظيمات كتنظيمات ذات علاقة بالجرائم الإرهابية وتبييض الأموال والإذن بتجميد أرصدتها المالية والتدقيق في مصادر تمويلها وإحالة ملفاتها إلى القضاء ومحاسبة مؤسسيها وكل من شارك في جرائمها.

ودعت موسي الرئيس إلى تفعيل مقتضيات قانون مكافحة الإرهاب الذي يجرم تمجيد التنظيمات ذات العلاقة بالجرائم الإرهابية ويمنع تأسيسها والانخراط فيها وتمكينها من التراخيص وتمويلها والتستر على جرائمها والشروع في محاسبة مؤسسي فروع هذه التنظيمات في تونس طبق التشريع الجاري به العمل.

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