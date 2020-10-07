عبير موسي تُعلن إصابتها بفيروس كورونا

أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في مقطع فيديو نشرته على صفحتها الرسمية بالفايسبوك اليوم الأربعاء، ثبوت إصابتها بفيروس كورونا المستجد بعد تلقيها اليوم نتيجة تحليلها الإيجابي.

وأكدت موسي أنها بصحة جيدة ولم تظهر عليها أعراض المرض، وأنها ستلتزم بالحجر الذاتي.

واستنكرت موسي ما اعتبرته تخاذل وتراخي رئاسة مجلس الشعب في اتخاذ الإجراءات الوقائية في التعامل مع الوباء بالجدية المطلوبة .

كما دعت عبير موسي النواب المجتمعين بمكتب المجلس يوم 2 أكتوبر الحالي إلى الالتزام بالحجر الصحي وإجراء التحاليل الضرورية للتأكد من حملهم للفيروس من عدمه.

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