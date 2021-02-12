عبير موسي: سنخرج للشارع وسنُعلن التعبئة العامة للدفاع عن الشرعية الحقيقية

أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في ندوة صحفية اليوم الجمعة 12 فيفري 2021، أنه لا سبيل للديكتاتورية الحقيقية التي بدأت على خطى ثابتة وواضحة .

وأكدت موسي أنهم سيخرجون للشارع وسيُعلنون التعبئة العامة وسينطلقون في ذلك وسيُنظمون صفوفهم ويوجهون الدعوة إلى كل القوى المدنية والوطنية للاصطفاف جميعا مع المشروع الوطني والدفاع عن بلادنا وعن دولتنا وعن الشرعية الحقيقية وهي شرعية الشعب التونسي وليست شرعية القمع واستعمال وسائل الدولة للبقاء في الكرسي .

ودعت موسي الاتحاد العام التونسي للشغل للتراجع عن مبادرة الحوار الوطني وأن يكون صمام أمان مع الاصطفاف إلى جانب المشروع الوطني، مستنكرة كل محاولة لتبييض منظومة الحكم الحالية بالحوار معها .

وقالت موسي للحكومة: « إياكم أن تتصدوا لنا أو تمنعوننا أو تجندوا وسائل الدولة لقمعنا » .

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