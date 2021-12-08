عبّاس يمنح سعيد القلادة الكبرى لدولة فلسطين

منح الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الأربعاء، إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد القلادة الكبرى لدولة فلسطين تقديرا لمواقفه الثابتة في دعم الشعب الفلسطيني ونصرة حقوقه المشروعة وتعزيزه لعلاقات الأخوة التونسية الفلسطينية .

وكان سعيد قد أجرى اليوم الأربعاء 8 ديسمبر 2021 بقصر قرطاج، محادثة مع الرئيس محمود عباس، بحضور وفدي البلدين وتلتها محادثة على انفراد بين الرئيسين، وتناولت المحادثات علاقات الأخوة والتعاون بين تونس وفلسطين، وأفق تدعيمها وتنويعها.

كما تم التطرق إلى آخر المستجدات في القضية الفلسطينية، وتبادل وجهات النظر بخصوص مسائل إقليمية ودولية أخرى.

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