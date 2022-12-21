عتيد تدعو هيئة الانتخابات لشرح أسباب الفارق الكبير في نسب الاقتراع المُعلنة

اعتبرت الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات في تقريرها الأولي حلول ملاحظة سير عملية الاقتراع للانتخابات التشريعية، أن مساء الانتخابات لمجلس نواب الشعب قد شابه عديد الصعوبات والاضطرابات ولم يتّسم بالشفافية والنزاهة والمساواة والحياد .

وطالبت الجمعية هيئة الانتخابات بشرح أسباب الفارق الكبير بين ما أعلنت عنه يوم 17 ديسمبر على الساعة السادسة مساء بأن عدد المقترعين بلغ 803.638 شخصا بنسبة 8.8 % وما أعلنت عنه يوم الاثنين خلال ندوة صحفية وهو أن عدد المقترعين بلغ 1.025.418 شخصا أي بنسبة 11.22 % أي بزيادة تبلغ 221.780 شخصا ما يعادل 22 %.

الجمعية هيئة الانتخابات إلى نشر محاضر الاقتراع والفرز لكافة مكاتب الاقتراع، مع نشر جميع محاضر مراقبي هيئة الانتخابات بخصوص المخالفات المرصدوة أثناء الحملة ويوم الاقتراع ونشر جميع الجرائم الانتخابية وتكييفها والتي وقعت إحالتها على النيابة العمومية.

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