عجز الميزان التجاري الغذائي يتعمّق إلى 79.7 % موفى مارس 2023

تفاقم عجز الميزان التجاري الغذائي بنسبة 79،7 بالمائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2023 وقدّرت قيمته ب7،110 مليون دينار، مقابل عجز ب61،6 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2022.

وبلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات 94،4 بالمائة مقابل 6،96 بالمائة، في 2022، بحسب ما أظهرته معطيات نشرها المرصد الوطني للفلاحة، السبت.

ورادات تونس من الحبوب والسكر تزيد ويفسر تعمّق عجز الميزان التجاري الغذائي، وفق معطيات المرصد، خصوصا، بزيادة نسق الواردات من الحبوب (9،2 بالمائة) والسكر (73،1 بالمائة) وذلك رغم تطوّر صادرات البلاد من زيت الزيتون (21،5 بالمائة).

وسجلت قيمة الصادرات الغذائية ارتفاعا بنسبة 7 بالمائة مقارنة بالثلاثية الأولى من 2022 لتقدر قيمتها ب1857،5 مليون دينار.

الشيء ذاته بالنسبة للواردات، إذ سجلت الأخيرة تطوّرا بنسبة 9،5 بالمائة لتبلغ قيمتها 1968،2 مليون دينار. وشهدت أسعار صادرات الطماطم زيادة بنسبة 51،3 بالمائة والقوارص بنسبة 4،4 بالمائة والتمور بنسبة 3،7 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022.

في المقابل، عرفت أسعار صادرات زيت الزيتون ومنتوجات الصيد البحري تراجعا على التوالي بنسبة 19،3 بالمائة و7،6 بالمائة.

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