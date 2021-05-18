عجلت باغتياله: «غواصة الزواري» هي التي أدخلتها المقاومة في حرب غزة

أكد رضوان الزواري شقيق الشهيد والقيادي الراحل في حركة حماس محمد الزواري في تصريح للجزيرة نت اليوم الثلاثاء، بأن الغواصات ذاتية القيادة التي أقر جيش الاحتلال الصهيوني منذ يومين بحيازة المقاومة الفلسطينية لها كانت السبب المباشر الذي عجل باغتيال شقيقه من قبل الموساد في مسقط رأسه بمدينة صفاقس في 15 ديسمبر 2016.

وأشار شقيق الشهيد إلى أن الزواري كان يُعد في أطروحة دكتوراه، وكانت تتعلق بغواصة تعمل بنظام التحكم عن بعد، ولم يكتب له عمر لمناقشتها بعد أن اغتالته يد الموساد عقب زيارات متكررة علنية وسرية لعملائها إلى المختبر الذي كان يشتغل فيه الزواري وافتضاح أمر الغواصة إضافة إلى الطائرات المسيرة.

وكان وثائقي للاحتلال نقلته وكالة « شهاب » الفلسطينية في 15 نوفمبر 2019 كشف أن الموساد أعطى الضوء الأخضر لاغتيال الزواري بسبب تطويره طائرات مسيرة، ونماذج لغواصات مسيرة قادرة على حمل عبوات ناسفة.

وأكد صديق عائلة الشهيد والباحث العلمي بالمدرسة الوطنية للمهندسين في صفاقس الدكتور وليد الليلي في تصريح للجزيرة نت، أن الزواري اشتغل على أطروحة الدكتوراه لغواصة ذات قيادة ذاتية والتي تمت مناقشتها بعد استشهاده.

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