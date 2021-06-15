عددها 17: قائمة الشواطئ الممنوع السباحة بها

إنعقدت بمقر وزارة الصحة صباح اليوم الثلاثاء 15 جوان 2021، ندوة صحفية وقع خلالها تسليط الضوء على أهمية الوقاية من المخاطر المرتبطة بمياه السباحة وذلك في نطاق الوقاية من المخاطر الصحية المرتبطة بالسباحة في مياه البحر الملوثة.

وقد تمت الإشارة بالخصوص خلال هذه الندوة إلى أن المصالح المختصة بوزارة الصحة تُدير شبكة وطنيّة لمراقبة مياه الشواطئ تشمل 537 نقطة مراقبة قارة و13 مخبرا موزّعة على كامل الشريط الساحلي من شواطئ طبرقة شمالا إلى بن قردان جنوبا من خلال القيام باستمارات صحية سنوية لجرد وإحصاء مصادر تلوّث مياه البحر وتحديد نسبة قابلية الشواطئ للتلوث وأخذ عينات من كل نقاط المراقبة القارة بصفة دورية وإخضاعها للتحاليل المخبرية وتقييم نوعية مياه الشواطئ بالإستناد إلى المواصفات الوطنية والدلائل التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية للوقوف على مدى قابليتها للسباحة.

وبالرجوع لتوجّهات منظّمة الصحة العالمية، فقد بيّنت عمليات تقييم نوعيّة مياه الشواطئ التونسية حسب نتائج أنشطة المراقبة الصحية المنجزة خلال الفترة المنقضية من سنة 2021 أنّ نسبة مياه الشواطئ ذات النوعيّة الحسنة والحسنة جدّا تبلغ 76% من مجموع الشواطئ وبأنّ الشواطئ غير القابلة للسباحة تبلغ 17 شاطئا موزّعا على 6 جهات هي:

-ولايـــة تونس: (01) شاطئ الحدّ الفاصل بين المرسى-قمرت وروّاد الشاطئ

-ولاية بن عروس: (03) شواطئ : 100م جنوب شط مروان برادس وقبالة مبنى الحماية المدنية و100م شمال مصب وادي مليان برادس وادي مليان،

-ولايــــة بنزرت: (03) شواطئ : البعـالي بمنزل جميل ومرفأ الصيادين وسيدي الحشاني بمنزل عبد الرحمان

-ولايــــة نابل: (03) شواطئ : قبالة محطة التطهير SE4 بدار شعبان وبحر التوانسة ببني خيار وقبالة القطب التكنولوجي بسليمان،

-ولايـــة سوسة: (03) شواطئ : سيدي عبد الحميد 2 بسوسة وشاطئ وادي حمدون بسوسة وشاطئ وادي الحمّام بحمام سوسة،

-ولايـة قابس: (04) شواطئ : شط السلام بقابس ومصب الوادي القديم والضفة اليمنى للقنـال بقابس وشاطئ وادي التين بغنوش.

كما أعلنت وزارة الصحة المواطنين بأنّه قد تمّ إعلام السلط المعنية قصد إتخاذ الإجراءات المستوجبة لمنع السباحة بالشواطئ المذكورة والحدّ من تلوث مياه البحر وبأنّ مصالحها المختصّة المركزية والجهوية ستواصل مراقبة مياه البحر وإعلام العموم بما قد يستجد بخصوص نوعية مياه الشواطئ.

وأكدت وزارة الصحة على ضرورة الامتناع عن السباحة في الشواطئ الملوثة المذكورة وعن كل السلوكيات التي يمكن أن ينجم عنها تلوث الشواطئ وتردي نوعية مياهها مع إتباع التدابير الصحية المطلوبة للوقاية من إنتشار فيروس « كورونا » الجديد من خلال إحترام مبدأ التباعد الجسدي والتقيّد بشروط حفظ الصحة الشخصية وتفادي السباحة بالشواطئ التي تشهد إكتظاظا.

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