عدد وفيات كورونا في تونس يتجاوز عتبة الـ7 آلاف

أعلنت وزارة الصحة، أن عدد وفيات فيروس كورونا في تونس تجاوز عتبة 7 آلاف وفاة، إثر تسجيل 68 وفاة جديدة، ليرتفع بذلك العدد الجملي للوفيات منذ مارس الماضي إلى 7048 وفاة.

كما تم أيضا تسجيل 1270 إصابة جديدة بالفيروس التاجي عقب إجراء 5470 تحليلا مخبريا.

وبلغ عدد المتعافين من الفيروس 169 ألفا و300 شخص، بعد تعافي 1601 مصابا، وذلك من بين 213 ألفا و949 شخصا حاملا للفيروس.

ويتم حاليا التكفل بـ1929 مصابا بفيروس كورونا المستجد، بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، 406 منهم يقيمون حاليا بأقسام العناية المركزة، و141 مصابا تحت جهاز التنفس الاصطناعي .

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