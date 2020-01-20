عدنان منصر: بالتوفيق لإلياس الفخفاخ وليذهب توافق الفاسدين للجحيم

رحّب السياسي عدنان منصر في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك مساء اليوم الاثنين، بالأخبار المتداولة مساء بخصوص اختيار رئيس الجمهورية لإلياس الفخفاخ رئيسا للحكومة.

وكتب منصر « بالتوفيق لإلياس الفخفاخ. أنا متفائل. تونس في طريق أوضح وأنظف الآن، وليذهب توافق الفاسدين للجحيم. شكرا قيس سعيد لصمودك، ولاختيارك !

منذ شهرين انتخب الشعب قيس سعيد. اليوم، قيس سعيد انتخب الشعب ! اقتراعان ضد المنظومة…. هذا جميل وباعث على التفاؤل ! » .

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