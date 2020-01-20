عدنان منصر: بالتوفيق لإلياس الفخفاخ وليذهب توافق الفاسدين للجحيم

اخر تحديث : 20/01/2020
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

عدنان منصر

رحّب السياسي عدنان منصر في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك مساء اليوم الاثنين، بالأخبار المتداولة مساء بخصوص اختيار رئيس الجمهورية لإلياس الفخفاخ رئيسا للحكومة.

وكتب منصر « بالتوفيق لإلياس الفخفاخ. أنا متفائل. تونس في طريق أوضح وأنظف الآن، وليذهب توافق الفاسدين للجحيم. شكرا قيس سعيد لصمودك، ولاختيارك !
منذ شهرين انتخب الشعب قيس سعيد. اليوم، قيس سعيد انتخب الشعب ! اقتراعان ضد المنظومة…. هذا جميل وباعث على التفاؤل !  » .


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