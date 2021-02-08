عريضة سحب الثقة من الغنوشي: 73 إمضاء إلى حدّ الآن

أعلن النائبان منجي الرحوي وزهير المغزاوي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم الإثنين، أن عريضة سحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي جاهزة وفاق عدد الإمضاءات عليها الـ73 إمضاء ، ولكن لم يتم بعد إيداعها بمكتب الضبط، مشيرين إلى أن المبادرين والمؤيدين لهذه العريضة، يعملون بعيدا عن الإعلام ويهدفون إلى إنجاحها.

واعتبر النائب المستقل منجي الرحوي أن هذه المبادرة « في الطريق الصحيح » ، فيما أكد زهير المغزاوي من الكتلة الديمقراطية، أن العمل مستمر لإنجاح تمرير هذه العريضة بالجلسة العامة بالبرلمان لتفادي أخطاء سقوط العريضة الأولى نهاية السنة البرلمانية الفارطة.

يُشار إلى أن النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب ينص في فصله الـ20، على أنه يمكن لمجلس نواب الشعب سحب الثقة من رئيسه أو أحد نائبيه بموافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس بناء على طلب كتابي معلل يقدم لمكتب المجلس من ثلث الأعضاء على الأقل.

ويعرض الطلب على الجلسة العامة للتصويت على سحب الثقة من عدمه في أجل لا يتجاوز ثلاثة أسابيع من تقديمه لمكتب الضبط.

كلمات البحث :إمضاء;الغنوشي;سحب الثقة;عريضة