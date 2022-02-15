عريضة ضدّ سعيد وبودن وشرف الدين بتهمة سوء التصرف في المال العام

قام اليوم الثلاثاء، الامناء العامون لأحزاب التيار الديمقراطي و الجمهوري و التكتل من أجل العمل والحريات و ممثل عن الشخصيات الوطنية المستقلة بتقديم عريضة إلى الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات في إعلام بجرائم سوء تصرف في المال العام و تجاوز السلطة و سوء استعمال النفوذ ومخالفة التراتيب والإجراءات الادارية في حق كل من رئيس الدولة قيس سعيد و رئيسة الحكومة نجلاء بودن و وزيرة المالية سهام بوغديري و وزير الداخلية توفيق شرف الدين و وزيرة الثقافة حياة قطاط القرمازي و كل من سيكشف عنه البحث.

واعتبرت الأحزاب في بيان لها بأن العريضة جاءت على اثر قرارات غلق مقرات مجلس نواب الشعب والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومتحف باردو و منع الأعوان و الموظفين بها من مباشرة عملهم مع المواصلة بدفع اجورهم .

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