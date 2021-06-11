عريضة لسحب الثقة من وزير الداخلية بالنيابة هشام المشيشي

أعلن النائب بمجلس الشعب عن الكتلة الديمقراطية هيكل المكي اليوم الجمعة، أن الكتلة بصدد صياغة عريضة في سحب الثقة من وزير الداخلية بالنيابة هشام المشيشي يتم فيها تعداد الجرائم المرتكبة في حق الشعب والمطالبة بمحاسبته حسابا عسيرا و إقالته من منصبه.

واعتبر المكي في تصرح صحفي، أن كل الكتل دون استثناء معنية بالتوقيع على العريضة انطلاقا من الكتلة الديمقراطية، مشيرا إلى وجود عبث داخل وزارة الداخلية، داعيا إلى إبعاد الوزارة عن الحسابات السياسية.

وقال المكي إن كتلته ستُعطل السير العادي لمجلس النواب إلى حين محاسبة المجرمين.

كلمات البحث :سحب ثقة;عريضة;وزير الداخلية