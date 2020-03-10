عزل طائرة الخطوط التونسية في ستراسبورغ ووضع طاقمها في الحجر الصحي

أصدرت الخطوط التونسية اليوم الثلاثاء، بلاغا تبعا لما راج بخصوص تنقّل المصاب بفيروس كورونا على متن رحلة تابعة للشركة من مطار تونس قرطاج بإتجاه مطار سترازبورغ مساء أمس الإثنين.

وأكدت الخطوط التونسية أنّها اتخذت التدابير اللازمة منذ تلقّيها الخبر بعد إقلاع الطائرة حيث قامت بإعلام طاقم الطائرة في الإبّان، الذي قام بتطبيق برنامج التوقّي الإستباقي المتفق عليه، وذلك بعزل المسافر المصاب ومرافقته الذين كانا يحملان الأقنعة الواقية، عن بقية المسافرين وإعلام السلطات الفرنسية التي قامت بدورها بعزل طائرة الخطوط التونسية فور وصولها إلى مطار سترازبورغ وإتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية مع ركّاب الناقلة الوطنية.

وكإجراء وقائي، اتخذت الشركة قرار عودة طائرتها من سترازبورغ دون ركّاب، مع عزلها من أجل تعقيمها بالكامل، وإعلام طاقم الطائرة الذي أمّن الرحلة المذكورة بضرورة تطبيق الحجر الصحّي الذاتي والحرص على متابعتهم من قبل مصالح الشركة.

وأكدت الخطوط التونسية أنّها حريصة على تطبيق إجراءات الوقاية والسلامة منذ بداية تفشّي الفيروس وذلك عبر تعقيم طائراتها المبرمجة رحلاتها على الوجهات الإيطالية، وأنّها تتابع المستجدات المتعلّقة بانتشار الفيروس في المحطات التي تستخدمها.

كلمات البحث :الحجر الصحي;الخطوط التونسية;طائرة