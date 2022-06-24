عزيز عيساوي صاحب أعلى معدل وطني في البكالوريا 19.96

أعلنت وزارة التربية صباح اليوم الجمعة، عن نتائج امتحان بكالوريا 2022، حيث تحصل التلميذ محمد عزيز العيساوي على أعلى معدل وطني 19.96 عن شعبة الرياضيات من المعهد النموذجي محمد فرح الشادلي بأريانة.

تجدر الإشارة إلى أن نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا 2022 لكل الأصناف بلغت 37.97 بالمائة ، أي 48178 تلميذا وتلميذة، 44.38 بالمائة في المعاهد العمومية و10.84 بالمائة في المعاهد الخاصة و1.88 بالمائة بالنسبة للفرديين.

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