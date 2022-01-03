عز الدين الحزقي يتوقف عن إضراب الجوع وينوبه في ذلك عبد الرؤوف بالطبيب!

أعلن الناطق الرسمي باسم اعتصام مواطنون ضدّ الانقلاب عز الدين الحزقي في نقطة إعلامية اليوم الاثنين، قراره التوقف عن إضراب الجوع الذي انطلق فيه منذ الأسبوع المنقضي هو وأحمد الغيلوفي ليُعوضه في ذلك المستشار السابق لرئيس الجمهورية عبد الرؤوف بالطبيب استجابة لنصائح الأطباء مع مواصلته الاعتصام للمطالبة بـ « إزاحة المُنقلب » ، وفق تعبيره.

وقال الحزقي للرئيس: « ماناش مسلمين حتى نحاسبوك انت والآلة إلي وراك » ، معتبرا أن الرئيس سرق النضالات والأصوات والثورة.

وأضاف الحزقي: « يسقط مساندي الانقلاب والخزي والعار لمن يدعي حقوق الانسان والديمقراطية وهو بعيد عنهم » .

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